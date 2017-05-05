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Технологии

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Публикации за 05.05.17

Российские студенты создали «копеечную» бионическую руку (ФОТО) / Вживлять имплант в головной мозг не придется
Фото: ДВФУ

Российские студенты создали «копеечную» бионическую руку (ФОТО) Вживлять имплант в головной мозг не придется

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сумели разработать весьма бюджетный прототип бионической руки. «Главной особенностью изобретения является его экономичность: протез создается из недорогих материалов себестоимостью около 8 тысяч рублей, тогда как минимальная цена аналогов начинается от полумиллиона рублей. Руководитель проекта – первокурсник направления «Прикладная механика» Инженерной школы Данил Фонов представил оригинальный прототип на весенней школе «Навигатор инноватора» в ДВФУ», – говорится в сообщении университета.

Студенты работают над тем, чтобы протез был прост в использования, гидрозащищен, а также передавал сигнал на высокой скорости при обязательном наличии обратной связи. Инноваторы отмечают, что в мире уже созданы протезы, работающие с использованием на датчиков. Для этого человеку в мозг вживляется имплант, который производит высокоточное считывание – но далеко не каждый готов согласиться на такую сложную и дорогостоящую операцию. В ДВФУ же работают над созданием считывающего датчика, который будет крепиться к голове по принципу заколки.

Новый День: Российские студенты создали ''копеечную'' бионическую руку (ФОТО)

Фото: ДВФУ

«На данном этапе продолжается разработка системы управления бионической рукой на основе мозговых импульсов. Современные протезы читают биопотенциал через напряжение мышц, но студенты ДВФУ намерены использовать непосредственно импульсы мозга: частоты передаются на протез, который будет работать естественно – без помощи нажатий и переключателей», – сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас программист команды и специалист по нейросистемам работают над моторным нейроном, а сам руководитель проекта – над управлением мыслительными процессами с помощью нейрогарнитуры. В перспективе студенты планируют разработать водонепроницаемую бионическую руку с полностью герметичным корпусом, позволяющим снимать ее только для планового обслуживания. Есть идея снабдить протез батареей на наночастицах, которая будет функционировать без подзарядки в течение нескольких дней. Разработчики также хотят создать умную систему управления протезом, которая сможет обучаться вместе со своим хозяином и иметь неограниченное количество жестов. В идеале студенты стремятся воплотить в протезе все 22 степени свободы настоящей руки и, возможно, даже расширить их.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 04.05.17

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