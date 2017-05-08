ВВС США вернули на Землю секретный шаттл (ФОТО) / Он пробыл на орбите два года

Публикации за 08.05.17

Суборбитальный многоразовый шаттл-разведчик ВВС США X-37B Orbital Test Vehicle вернулся на Землю после проведенных на орбите более чем 700 дней, ВВС США в своем Twitter.

Новейший шаттл совершил благополучную посадку на космодроме мыса Канаверал во Флориде. «X-37B Orbital Test Vehicle вернулся с орбиты и благополучно приземлился в Космическом центре имени Джона Кеннеди», – говорится в сообщении.

Как писал «Новый День», осенью прошлого года бывший астронавт НАСА и сотрудник университета Калифорнии Стивен Робинсон предложил превратить американский суборбитальный многоразовый самолет-разведчик Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV) в средство экстренной доставки космонавтов с Международной космической станции (МКС) на Землю.

По словам эксперта, с момента окончания использования шаттлов НАСА в 2011 году, единственным средством вернуться на Землю в экстренной ситуации остаются ракеты «Союз». При этом, отметил бывший астронавт, они не подходят для безопасного возвращения домой больных и покалеченных космонавтов, так как при приземлении спускаемой капсулы ее пассажиры испытывают значительные перегрузки. Аспирант Робинсона Этан Холберг утверждает, что при этом калечатся около 40% астронавтов.

Холберг уверен, что «космическое такси» на базе шаттла X-37B способно находиться на МКС не менее двух лет, а в случае необходимости доставить человека на Землю за три часа, имея возможность приземлиться рядом с больницей. Он также добавил, что X-37B уже был успешно испытан и идеально походит для таких целей.

Между тем, авторы доклада добавили, что шаттл все-таки должен будет подвергнуться ряду изменений. Во-первых, беспилотник X-37B должен получить ручное управление, а грузовой отсек необходимо увеличить с 2,5 до 4,2, кубометра, что позволит разместить на борту двух пассажиров и пилота. Кроме того, авторы идеи уверены в необходимости перевести челнок на нетоксичное топливо.

К работам над созданием X-37 НАСА и Boeing приступили в 1999 году. Разработчики предполагали, что шаттл будет использоваться для ремонта околоземных спутников на высотах до 700 километров. Boeing X-37 способен выходить на орбиту и приземляться по той же схеме, что и аппараты серии Space Shuttle. Длина многоразового орбитального самолета – 8,83 метра, что в четыре раза меньше, чем у Space Shuttle, а размах его крыльев – 4,6 метра.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.05.17

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