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Технологии

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Публикации за 15.05.17

Разработчик MP3 объявил о гибели формата

Разработчик MP3 объявил о гибели формата

Немецкий институт интегральных схем общества Фраунгофера, разработавший наиболее популярный за последние 20 лет аудиоформат – MP3, – официально сообщил о фактической его смерти.

В апреле текущего года истекли последние патенты на формат, и были прекращены сборы лицензионных отчислений с производителей программного обеспечения и встраиваемых решений, говорится в сообщении института.

«Мы благодарим всех за гигантскую поддержку, которая помогла сделать формат MP3 главным аудиоформатов в мире за последние 20 лет», – говорится в сообщении. Одной из причин отказа от формата стало появление новых. Большинство радиостанций и телеканалов перешли на современные ISO-MPEG кодеки, которые обеспечивают более высокое качество звука при большей степени сжатия.

Как напоминает ВВС, основой разработки MP3 послужил экспериментальный кодек ASPEC. Первым кодировщиком в формат MP3 стала программа L3Enc, выпущенная летом 1994 года. Спустя один год появился первый программный MP3-плеер – Winplay3.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 15.05.17

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