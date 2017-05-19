Ученые: медленная скорость интернета ухудшает здоровье

Публикации за 19.05.17

Датские ученые провели эксперимент, который доказал, что медленная скорость интернета влияет на здоровье пользователей.

Участие в исследовании приняли 200 добровольцев, под наблюдением ученых они работали на ноутбуках и планшетах и активно пользовались всемирной сетью. Со временем скорость интернета снижалась, что негативно сказалось на состоянии организмов подопытных, пишут «Актуальные новости».

Ученые пришли к выводу, что чем ниже скорость интернета, тем выше кровеносное давлением и пульс у человека. Кроме того, некоторые участники эксперимента начинали испытывать головную боль.

Исследователи утверждают, если работник вынужден испытывать постоянные неудобства, связанные с низкой скоростью интернета, он находится в постоянном состоянии стресса, а это может привести к необратимым негативным последствиям в организме.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 19.05.17

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