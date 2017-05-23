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Технологии

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Публикации за 23.05.17

НИИ овцеводства потратил 40 млн рублей на Ivan OS / Российская «операционка» заменит Windows, уверяют авторы

НИИ овцеводства потратил 40 млн рублей на Ivan OS Российская «операционка» заменит Windows, уверяют авторы

Программисты Ставропольского НИИ овцеводства и козоводства разработали отечественную операционную систему, которая, по их мнению, должна заменить зарубежные аналоги на российском рынке. Авторы программы уверены, что их система будет способствовать импортозамещению, а также обеспечит безопасность страны от шпионского иностранного софта.

Презентация проекта Ivan OS состоялась в понедельник. Сегодня один из разработчиков Денис Белов пояснил, откуда взялись деньги и для чего нужен российский аналог Windows. По словам программиста, Ivan OS разрабатывался для личного пользования.

Сотрудники НИИ пять лет работают с вычислительными системами, используя при этом только свободное программное обеспечение, сообщает портал Don24.ru. В частности, в основе Ivan OS лежит ОS Linux – программа, которую можно скачать бесплатно и переписать по своему усмотрению.

Деньги на проект изобретатели получили в виде гранта в размере 4 млн рублей, остальное, как уверяет Белов, обеспечивалось за счет личных средств разработчиков. «Операционная система – это один из компонентов нашей технологической платформы. Последняя подразумевает под собой совокупность разработок, которые позволяют обеспечить работу различных вычислительных систем», – пояснил Белов.

Основная задача выпуска на рынок Ivan OS, по утверждению авторов, состоит в том, чтобы снизить импортозависимость от иностранного ПО. Белов предлагает перевести на отечественную систему все компьютеры, задействованные в госорганах. Эта мера позволит избежать несанкционированной передачи данных в международные корпорации, такие как Microsoft.

Белов подчеркнул, что часть прав на Ivan OS принадлежит НИИ овцеводства и козоводства, на базе которого создавалась система.

Ставрополь, Зоя Осколкова

Ставрополь. Другие новости 23.05.17

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