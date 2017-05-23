«Росатом» взялся за разработку супераккумулятора

Публикации за 23.05.17

Корпорация «Росатом» занялась разработкой накопителя электроэнергии – супераккумулятора. Об этом заявил президент компании «Русатом – международная сеть» Александр Мертен.

«Росатом» не только развивает возобновляемые источники энергии, работает над этим, то есть, диверсифицирует свой бизнес. Но в том числе мы активно работаем над вопросом хранения электроэнергии… Сегодня мы работаем над созданием такого супераккумулятора. Более того, мы развиваем наши активности в области добычи лития и его переработки, в том числе доведения его до конечного результата, то есть, собственно аккумуляторных батарей», – рассказал Мертен.

По его словам, этим занимается топливная компания «Росатома» – ТВЭЛ и дивизион «Наука и инновации». «Мы этой темой занимаемся активно, уделяем ей большое внимание, потому что аккумулирование электроэнергии, вырабатываемой, в том числе, атомными станциями – это то, что в будущем может пригодиться. Потому что те же автозаправки для электромобилей… Это промышленные (накопители – прим. ред.). Мы его (проект – прим. ред.) начинали вообще, он у нас назывался проект «Троллейбус», то есть который мог бы большое расстояние не по проводам проехать, а самостоятельно», – уточнил Мертен.

Создание накопителей электроэнергии, способных работать в промышленном масштабе является одной из ведущих мировых тенденций в отрасли, отмечает РИА «Новости». Оно стало особенно актуально с развитием «зеленой» энергетики, производство энергии которой зависит, например, от того, дует ли ветер и светит ли солнце. Накопители энергии помогут сгладить неравномерность производства электроэнергии. При этом ставится задача удешевить их производство.

В марте 2017 года вице-президент компании Tesla по энергопродуктам Линдон Райв заявил, что компания за 100 дней сможет установить в одном из штатов Австралии систему хранения энергии с помощью аккумуляторных батарей на 100-300 мегаватт-часов.

Москва, Иван Гридин

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