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Технологии

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Публикации за 24.05.17

В России появится аналог Skype без доступа в интернет / Его создают для государственных ведомств и промышленности

В России появится аналог Skype без доступа в интернет Его создают для государственных ведомств и промышленности

Компания «Булат» (дочерняя структура «Росэлектроники», входит в «Ростех») и «Ростелеком» разработают защищенный аналог мессенджера Skype для государственных ведомств и промышленности, сообщили в пресс-службе «Росэлектроники».

Система позволит совершать голосовые и видеозвонки, отправлять сообщения и файлы. Особо отмечается, что аналог Skype для госучреждений не будет нуждаться в выходе в интернет, а для соединения будет использоваться локальная сеть.

В «Росэлектронике» рассказали, что к разрабатываемой системе предъявляются повышенные требования информационной безопасности. «Система не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами. Это современная, комфортная система, позволяющая передавать конфиденциальную информацию», – заявил заместитель гендиректора «Росэлектроники» Арсений Брыкин.

По данным компании, в основу разработки возьмут платформу OMMG, сервис видео- и аудиоконференций от Mind и программно-аппаратный комплекс компании «Булат». Как передает РБК, в настоящий момент проект находится на стадии создания «действующего прототипа системы», отметили в «Росэлектронике».

Москва, Иван Гридин

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