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Публикации за 25.05.17

Новейший вертолет Ка-62 совершил полноценный полет
Фото: Russianhelicopters

Новейший вертолет Ка-62 совершил полноценный полет

Сегодня, 25 мая, состоялся первый полноценный полет нового российского вертолета Ка-62. Испытания проходили на летно-испытательной станции Арсеньевского завода «Прогресс», сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России». Программа предусматривала полет по кругу на скорости 110 километров в час общей продолжительностью 15 минут.

«Сегодняшние летные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолета, работоспособности его основных систем и комплексов», – отметил глава «Вертолетов России» Андрей Богинский.

Напомним, в апреле 2016 года, агентство PrimaMedia сообщило о первом летном испытании вертолета Ка-62 в Арсеньеве. Вертолет проверили на отрыв от земли и в режиме висения. Как отмечает «Лента.ру», вертолет Ка-62 представляет собой перепроектированный заново многоцелевой военный вертолет Ка-60 «Касатка», создававшийся с 1983 года. Создание проекта Ка-62, представляющего собой его гражданский вариант, началось в 1992 году. Машина построена по одновинтовой схеме с фенестроном – многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения.

Макет винтокрылой машины зрители впервые увидели в 2012 году на выставке HeliRussia. Вертолет максимальной массой 6,8 тонны оснащен двумя двигателями Turbomeca Ardiden 3G (Франция) мощностью 1680 лошадиных сил и способен развивать максимальную скорость 310 километров в час. Редуктор и трансмиссия вертолета созданы австрийской компанией Zoerkler.

Москва, Иван Гридин

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