Российский космонавт сам себе вылечил зуб на орбите

Российский космонавт Олег Новицкий по возращению с Международной космической станции рассказал, как в космосе сам себе вылечил зуб, от которого откололась пломба.

По словам Новицкого, на МКС сложилась ситуация, которая требовала немедленного вмешательства. У космонавта откололась пломба, что могло привести к жутким последствиям. Поэтому было решено провести операцию по восстановлению зуба прямо на орбите, передает РИА «Новости».

Новицкого консультировали стоматологи с Земли в режиме телеконференции. Космонавт самостоятельно выполнял медицинские манипуляции и в результате замазал трещину. «Но конкуренцию нашим врачам я, наверное, не составлю», – пошутил Новицкий.

Олег Новицкий вернулся на Землю 2 июня, он провел на орбите 197 суток. На МКС россиянин впервые полетел в 2012 году, в 2014 году ему присудили звание Героя Российской Федерации.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.06.17

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