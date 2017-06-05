Ученые научили компьютер вычислять продолжительность жизни

Австралийские ученые разработали компьютер, вычисляющий продолжительность жизни по снимкам органов пациента.

По утверждению исследователей, точность прогноза достигает 70%. Специалисты отмечают, что машина способна провести анализ по томографических снимкам человеческих органов и сделать вывод о том, сколько он проживет. Кроме того, созданное искуственный интеллект может предсказать течение заболевания, передает riafan.ru.

Впрочем, один из разработчиков технологии профессор Люк Окден-Рэйнер признал, что в ходе тестовой работы компьютер может выдавать погрешности. Однако позже недочеты будут устранены, пообещал ученый.

Разработчики также заявили, что результаты подобных исследований будут известны лишь самим врачам.

Канберра, Ольга Панфилова

Канберра. Другие новости 05.06.17

Над антарктической научной базой засняли НЛО. / Российский космонавт сам себе вылечил зуб на орбите. / Усманов и Навальный схлестнулись в компьютерной игре. Интернет-пользователей покорил политический «Мортал комбат». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»