Новый российский компьютер превзошел продукцию Apple / По стоимости

Компания «Росэлектроника» объявила о запуске предсерийного производства компьютеров «Эльбрус 101-РC». Они предназначены «для организации рабочих мест в государственных ведомствах, частных компаниях и на промышленных предприятиях», следует из сообщения производителя.

В качестве центрального процессора в новых компьютерах используется «Эльбрус-1С+». Устройства будут работать с использованием под управлением операционной системы на базе Linux. Ожидается, что тестовая партия устройств появится уже в июле, а старт серийного производства намечен на начало 2018 года.

В «Росэлектронике» утверждают, что по характеристикам «Эльбрус 101-РC» не будет уступать зарубежным аналогам при высокой степени защищенности. Также подчеркивается, что он состоит из отечественных компонентов и собирается на российских предприятиях.

Ранее сообщалось, что «Эльбрус 101-РС» оснащен LVDS, двумя разъемами HDMI и способен поддерживать разрешение до 4k. При этом ПК из испытательной партии обойдется в 130 тыс. рублей. Впрочем, отмечают эксперты, при запуске в серийное производство его стоимость должна снизиться.

Технологии. Другие новости 08.06.17

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