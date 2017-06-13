Washington Post обвинила хакеров из России в создании кибероружия / Оно якобы способно нарушать работу энергосистем

Российские хакеры разработали новый вид кибероружия, способный нарушать работу электросетей. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на исследование центра по кибербезопасности Dragos.

Издание утверждает, что так называемое кибероружие, получившее название CrashOverride, использовалось лишь однажды – для нарушения работы энергетической системы Украины в декабре прошлого года. Тогда, пишет газета, хакерам удалось перехватить около пятой части электроэнергии, вырабатываемой в Киеве. Доказательств подобных утверждений газета (как обычно, когда речь идет об обвинениях России) не приводит. «Это кульминация десятилетия теорий и атак. Это то, что изменит игру», – заявил директор исследовательского центра Серджио Кальтаджироне.

Отмечается, что специалисты Dragos не исключили, что кибероружие могут использовать и против США. По информации издания, «российские хакеры продемонстрировали интерес к американским энергетическим системам». Каким образом они это сделали, издание также не уточняет. «Энергетические системы США усиливают киберзащиту, однако программы, как эти, по-настоящему угрожают исправной работе энергетических систем», – цитирует WP заявление экс-начальника бюро по безопасности неправительственной организации, занимающейся разработкой оборудования для электросистем в Северной Америке.

Как напоминает РИА «Новости», обвинения в адрес «российских хакеров» периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С такими заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.06.17

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