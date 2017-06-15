Россия опустилась в рейтинге самых инновационных стран мира

Россия в 2017 году потеряла две позиции в рейтинге стран мира по уровню развития инноваций. В ежегодном отчете Global Innovation Index РФ оказалась на 45-м месте.

Самой инновационной страной в мире авторы рейтинга, как и в 2016 году, признали Швейцарию, за ней следуют Швеция, Нидерланды, США и Великобритания.

В прошлом году Россия занимала 43-ю строчку рейтинга, в этот раз эксперты присудили РФ 45-е место.

Отчет Global Innovation Index составляется ежегодно с 2007 года при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, бизнес-школы INSEAD и журнала World Business. В основу рейтинга положена информация, предоставленная Международным союзом электросвязи под эгидой ООН, Всемирным банком, а также Всемирным экономическим форумом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.06.17

«Прямую линию» Путина пытались парализовать инопланетяне. / Для защиты Крыма будет использован весь военный арсенал РФ – Путин ещё раз предупредил Запад. / Госдума одобрила идентификацию пользователей Интернет-мессенджеров. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»