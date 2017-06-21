Хакеры от лица Uber получают доступ к банковским картам

Новый вид мошенничества обнаружен в сети. Хакеры рассылают спам якобы от онлайн-сервиса заказа такси Uber, предлагая получить большую скидку на проезд. Клиенту нужно лишь указать данные своей банковской карты. Однако в результате доверчивые пользователи остаются без скидки и без денег.

Фишинговая атака началась четыре дня назад. По данным антивирусной IT-компании ESET, около 50 тысяч человек по всему миру могли попасться на удочку мошенников. Отмечается, что хакеры очень постарались, чтобы все выглядело как можно правдоподобнее, передает РИА «Новости».

Ссылка, по которой пользователям предлагается получить скидку, содержит в доменном имени «uber». К тому же сайт внешне очень схож с официальной страницей интернет-сервиса. При регистрации нужно указать персональные данные, включая информацию банковской карты – номер, срок действия и код CVV/CVC. Таким образом, мошенники получают доступ к банковскому счету жертвы.

За последние три дня на поддельный сайт Uber зашли около 50 тысяч пользователей, в основном из Бразилии, США, Южной Кореи, Испании и Германии. Специалисты по кибербезопасности удивляются, что такой классический инструмент мошенников, как спам, по-прежнему эффективен, и советуют пользователям получать информацию о спецпредложениях на официальных сайтах компаний, а не из сомнительных писем.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.06.17

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