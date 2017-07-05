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Технологии

Роскосмос готовится к проектированию сверхтяжелой ракеты

Роскосмос готовится к проектированию сверхтяжелой ракеты

Вскоре должно быть принято решение о старте эскизного проектирования новой российской сверхтяжелой ракеты-носителя. По данным источника в ракетно-космической отрасли, утверждение распоряжения госкорпорации «Роскосмос» о начале проектирования должно состояться в ближайшие недели.

На проектирование уйдет 1,5-2 года. За это время разработчикам предстоит указать задачи, для решения которых ракета может использоваться, ее технические характеристики, а также ее облик. В соответствии с правилами, все этапы проектирования новой ракеты должны будут согласоваться с научно-техническим советом Роскосмоса и главным научным институтом Роскосмоса ЦНИИмаш, передает .

Напомним, ранее сообщалось, что Россия, Евросоюз и США будут ведущими участниками международного проекта по созданию лунной станции.

Москва, Иван Гридин

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