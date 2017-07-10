В США создали лишенный аккумулятора радиотелефон

Группа специалистов из Вашингтонского университета разработала мобильный телефон, лишенный аккумуляторной батареи. Разработчики заявляют, что речь идет об устройстве, которое не способно преобразовывать аналоговые аудиосигналы в цифровые данные. Телефон получает сигналы от базовой станции, которая подключена к Интернету через Skype, передает РИА ФАН.

Как писал «Новый День», весной стало известно, что российский изобретатель, житель Уфы Айдар Хайруллин создал незаменимое для многих туристов устройство – печь – зарядное устройство для гаджетов. Она способна зарядить севшие аккумуляторы смартфонов, раций, фонариков, навигаторов и других устройств, преобразуя инфракрасное излучение открытого огня в электроэнергию.

Изобретатель получил два гранта, которые потратил на аренду цеха, совершенствование устройства и налаживание серийного производства своего устройства. Примечательно, что чудо-печь весьма прочна и, благодаря хорошо продуманной конструкции, обеспечивающей приток воздуха к пламени, требует совсем немного дров, чтобы вскипятить воду или приготовить пищу в походных условиях.

Изобретением заинтересовались в Европе и США. Мини-мангал Хайруллина выиграл конкурс научно-технических разработок на молодежном форуме iВолга. Чтобы добиться признания, изобретателю понадобилось около двух лет.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.07.17

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