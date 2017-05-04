Россиянин изобрел туристическую печь-зарядку для гаджетов (ВИДЕО) / Устройство преобразует тепло пламени в электроэнергию

Российский изобретатель, житель Уфы Айдар Хайруллин создал незаменимое для многих туристов устройство – печь – зарядное устройство для гаджетов. Она способна зарядить севшие аккумуляторы смартфонов, раций, фонариков, навигаторов и других устройств, преобразуя инфракрасное излучение открытого огня в электроэнергию.
Изобретатель уже получил два гранта, которые потратил на аренду цеха, совершенствование устройства и налаживание серийного производства своего устройства. Примечательно, что чудо-печь весьма прочна и, благодаря хорошо продуманной конструкции, обеспечивающей приток воздуха к пламени, требует совсем немного дров, чтобы вскипятить воду или приготовить пищу в походных условиях.
Чудо-печь
Изобретением уже заинтересовались в Европе и США, а первые 100 печей уже отправились к покупателям. Отметим, что мини-мангал Хайруллина выиграл конкурс научно-технических разработок на молодежном форуме iВолга. Чтобы добиться признания, изобретателю понадобилось около двух лет.
Уфа, Иван Гридин
Уфа. Другие новости 04.05.17
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