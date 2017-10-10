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Технологии

Сибирские ученые нашли способ заряжать телефон от человеческого тела

Сибирские ученые нашли способ заряжать телефон от человеческого тела

Разработчики Красноярского научного центра СО РАН изобрели преобразователь энергии, использующий тепло человеческого тела для зарядки смартфонов и других электронных устройств.

Поглотитель тепла был разработан в рамках проекта по созданию космического телескопа «Миллиметрон». «Однако он может активно применяться на земле. К примеру, поглотитель можно объединить с термоэлектрическими элементами и размещать на человеческой коже. Это даст возможность использовать человека в качестве источника энергии для гаджетов», − сообщается на сайте Красноярского научного центра СО РАН.

Ученые называют новое устройство гибкое «черное тело». В разработке были использованы алмазно-графитовая смесь и полиэтиленовые гранулы.

Красноярское изобретение отличает от аналогов минимальная толщина и способность захватывать широкий спектр длин волн, максимально поглощать тепло и не отражать его. Тепло от человеческого тела будет передаваться на термоэлектрические элементы для преобразования его в напряжение, необходимое для работы портативного устройства.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 10.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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