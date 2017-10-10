Сибирские ученые нашли способ заряжать телефон от человеческого тела

Разработчики Красноярского научного центра СО РАН изобрели преобразователь энергии, использующий тепло человеческого тела для зарядки смартфонов и других электронных устройств.

Поглотитель тепла был разработан в рамках проекта по созданию космического телескопа «Миллиметрон». «Однако он может активно применяться на земле. К примеру, поглотитель можно объединить с термоэлектрическими элементами и размещать на человеческой коже. Это даст возможность использовать человека в качестве источника энергии для гаджетов», − сообщается на сайте Красноярского научного центра СО РАН.

Ученые называют новое устройство гибкое «черное тело». В разработке были использованы алмазно-графитовая смесь и полиэтиленовые гранулы.

Красноярское изобретение отличает от аналогов минимальная толщина и способность захватывать широкий спектр длин волн, максимально поглощать тепло и не отражать его. Тепло от человеческого тела будет передаваться на термоэлектрические элементы для преобразования его в напряжение, необходимое для работы портативного устройства.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 10.10.17

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