Новая модель iPhone взорвалась во время подзарядки

На острове Тайвань произошел первый случай возгорания нового гаджета от Apple. Смартфон iPhone 8 Plus взорвался, когда был подключен к зарядному устройству.

Жительница тайваньского города Тайчжун приобрела золотой iPhone 8 Plus с 64 Гб памяти 23 сентября. Владелица гаджета утверждает, что использовала оригинальное зарядное устройство.

По словам женщины, телефон был заряжен на 70%, как вдруг неожиданно воспламенился, сообщает портал Gizmochina. В результате взрыва задняя панель смартфона отделилась от стального корпуса.

Бракованный гаджет был отправлен на завод Apple, где выяснят причину его возгорания.

Напомним, ранее взрывоопасностью «болели» телефоны производства Samsung. Несколько гаджетов Galaxy Note 7 воспламенились в руках владельцев. Тогда корейская компания обвинила поставщиков запчастей в нарушении технологий производства.

Тайбэй, Служба информации РИА «Новый День»

Тайбэй. Другие новости 29.09.17

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