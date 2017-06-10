Суббота, 10 июня 2017, 11:14 мск

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Екатеринбург

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«Почувствовала жар на руке и запах пластика», – iPhone екатеринбурженки чуть не загорелся во время ночной зарядки (ФОТО)

«Почувствовала жар на руке и запах пластика», – iPhone екатеринбурженки чуть не загорелся во время ночной зарядки (ФОТО)

Как рассказала NDNews.ru жительница города Екатерина, инцидент с телефоном произошёл минувшей ночью. Девушка поставила гаджет на зарядку, но что-то пошло не так. «Я всегда перед сном с телефона читаю, а телефон в это время заряжается. Я засыпаю, и он остаётся лежать в руке или рядом. А сегодня ночью я резко проснулась, даже не поняла, из-за чего именно, но почувствовала жар на руке и резкий запах плавящегося пластика. В темноте и спросонья не сразу поняла, что случилось», – рассказала она.

Новый День: ''Почувствовала жар на руке и запах пластика'', – iPhone екатеринбурженки чуть не загорелся во время ночной зарядки

По словам Екатерины, чуть было не загорелось зарядное устройство от iPhone 6. «Телефону уже почти два года, естественно, что зарядники столько не живут, у них и у лицензионных срок службы невысокий, поэтому был куплен китайский аналог. По всей видимости, в нем что-то перемкнуло, потому что и вилка была горячей, а штекер, который в разъём телефона вставляется, был вообще раскалённый», – сообщила Екатерина.

Новый День: ''Почувствовала жар на руке и запах пластика'', – iPhone екатеринбурженки чуть не загорелся во время ночной зарядки

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.06.17

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