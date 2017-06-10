«Почувствовала жар на руке и запах пластика», – iPhone екатеринбурженки чуть не загорелся во время ночной зарядки (ФОТО)

Как рассказала NDNews.ru жительница города Екатерина, инцидент с телефоном произошёл минувшей ночью. Девушка поставила гаджет на зарядку, но что-то пошло не так. «Я всегда перед сном с телефона читаю, а телефон в это время заряжается. Я засыпаю, и он остаётся лежать в руке или рядом. А сегодня ночью я резко проснулась, даже не поняла, из-за чего именно, но почувствовала жар на руке и резкий запах плавящегося пластика. В темноте и спросонья не сразу поняла, что случилось», – рассказала она.

По словам Екатерины, чуть было не загорелось зарядное устройство от iPhone 6. «Телефону уже почти два года, естественно, что зарядники столько не живут, у них и у лицензионных срок службы невысокий, поэтому был куплен китайский аналог. По всей видимости, в нем что-то перемкнуло, потому что и вилка была горячей, а штекер, который в разъём телефона вставляется, был вообще раскалённый», – сообщила Екатерина.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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