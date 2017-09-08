Израиль и Сирия заинтересовались российскими «Терминаторами»

Российский вице-премьер, курирующий вопросы оборонной промышленности, Дмитрий Рогозин выразил удивление, что Сирия и Израиль только сейчас проявили интерес к покупке российских боевых машин поддержки танков типа «Терминатор».

«Странно, что они так долго «раскачивались». Это уникальная машина», – написал Рогозин на своей странице в Twitter. Между тем, презентация нового вида бронетехники состоялась лишь недавно, на полигоне Алабино в рамках форума «Армия-2017». Иностранным военным продемонстрировали возможности «Терминатора» не только днем, но и ночью.

Отметим, что данная боевая машина не имеет аналогов в мире. Она предназначена для защиты танков от пехоты противника. «Терминатор» вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками с дальностью стрельбы до 4 км и боекомплектом в 850 снарядов.

Кроме того, боевая машина поддержки имеет четыре сверхзвуковые управляемые ракеты, два 30-миллиметровых автоматических гранатомета и спаренный с пушками 7,62-миллиметровый пулемет. «Терминатор» весьма эффективен на поле боя еще и потому, что способен атаковать до четырех целей одновременно, в том числе вертолеты и низколетящие самолеты.

Как пишет «Российская газета», вчера начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко сообщил, что «Терминатор» будет принят на вооружение уже в текущем году. Машина успешно прошла все виды испытаний.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.09.17

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