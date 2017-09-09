Роскомнадзор заблокировал пять интернет-ресурсов с посещаемостью до 18,5 млн человек

Мосгорсуд принял решение о постоянной блокировке пяти «пиратских» интернет-ресурсов. Вердикт уже поступил в Роскомнадзор и принят к исполнению

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, решения приняты на основании заявления правообладателей ЗАО «С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ» и Warner Bros. Entertainment Inc.

Посещаемость заблокированных сайтов составляет от 254 тыс до 18,5 млн интернет-пользователей в месяц.

«С момента действия расширенного «антипиратского закона», поправки в который вступили в силу 1 мая 2015 года, в Роскомнадзор поступило 1 тысяча 451 определение Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах и 3,3 тыс заявлений правообладателей в отношении 29 тыс интернет-ресурсов, – уточнили в ведомстве. – За первое полугодие 2017 года в Роскомнадзор поступило 76 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке в отношении 160 сайтов в Интернете».

С 1 октября 2017 года вступает в силу закон о блокировке «зеркал» сайтов, заблокированных на постоянной основе, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и смежных прав.

По данным компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности, количество «зеркал», попадающих под блокировку, достигнет 2 тысяч. «Поисковые системы, в свою очередь, должны будут прекратить выдачу сведений о таких сайтах», – подчеркивают в Роскомнадзоре.

Отметим, по данным «Роскомсвободы», в рамках защиты авторских прав в России наряду с 4 тысячами пиратских сайтов заблокировано более 40 тысяч легальных ресурсов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.09.17

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