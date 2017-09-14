В России создали сверхточный бесспутниковый навигатор

Госкорпорация «Ростех» объявила о создании системы локальной радионавигации без использования спутников. Она имеет эффективную защиту от помех и повышенную по сравнению со спутниковыми системами точность. Новая технология позволит создавать защищенные от глушения противоугонные системы, средства мониторинга транспорта, а также объектов, которые плохо видны спутникам ГЛОНАСС. Кроме того, данную разработку можно использовать в наземных беспилотных транспортных средствах, где безопасность движения требует высокой точности.

Как пишет газета «Известия», систему разработали специалисты объединенного холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). На начальном этапе она обеспечивает точность позиционирования объектов до 10 см, в то время как спутниковые навигаторы лишь в диапазоне 1-3 м. Сейчас специалисты тестируют четыре передающих устройства.

На следующем этапе планируется задействовать вышки операторов мобильной связи. Разработчики заявляют, что сигнал в сети будет не только более устойчив к подавлению в сравнении со спутниковым, но и защищен от подмены благодаря специальному алгоритму, который будет постоянно его изменять. С подменой сигнала часто сталкиваются автомобилисты, проезжающие вблизи московского кремля. Периодически навигатор определяет место нахождения, как аэропорт Внуково, а не центр столицы.

«Система практически полностью исключит возможность стороннего воздействия с целью искажения или похищения навигационных данных. В этом – одно из основных отличий разработки от глобальных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, сигналы которых хорошо известны, постоянны и могут быть подвержены воздействию с враждебными целями», – отметил представитель «Ростеха».

В «Росэлектронике» пояснили, что навигаторы нового типа используют принцип дальномера, определяя положения объекта относительно нескольких реперных точек с известными координатами.

«В сентябре будут проходить испытания системы в Тимирязевском парке в Москве с установкой шести базовых станций на вышках мобильной связи. Наша задача в ходе этой работы довести точность позиционирования системы до 2-3 см по горизонтали и до 10 см по вертикали. Далее будем продолжать повышать точность вплоть до 2-3 мм. В перспективе навигационная система сможет функционировать на расстоянии до 50-70 км до ближайших базовых станций», – сообщили в «Росэлектронике».

Передатчики системы локальной навигации планируется размещать на вышках мобильной связи. Стоимость базовой станции составляет около 60 тыс. рублей. Размеры модуля системы для конечного пользователя, например автовладельцев, не превысят 50х100 мм.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.09.17

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