Набор в космонавты продлен. Очный отбор уже прошли три девушки

Заявки в российский Центр подготовки космонавтов (ЦПК) подали почти 400 человек, пожелавших связать свою судьбу с космосом, рассказал начальник ЦПК Юрий Лончаков в интервью газете «Известия».

«Если сравнивать нынешний отбор в отряд космонавтов с открытым отбором 2012 года, то тогда у нас было немногим более 300 заявлений, а сейчас уже почти 400, хотя требования стали более жесткими: у кандидата может быть только высшее техническое или летное образование, опыт работы по специальности более трех лет», – рассказал Лончаков, добавив, что при этом было принято решение продлить прием документов от соискателей до декабря текущего года.

Изначально набор должен был завершиться, спустя 3 месяца с момента объявления о его начале, 14 июля, но его продлили до 31 августа. «У нас 31 человек в отряде космонавтов. До 2021 года у нас по распределению экипажей молодежи хватает, а после этого возникает дефицит. Поэтому мы и объявили новый набор», – пояснил глава ЦПК. Он также подчеркнул, что очный этап отбора удалось пройти трем девушкам.

Отметим, что в 2012 году, когда конкурс стал открытым для всех желающих, из 304 добровольцев отбор прошли лишь 8 человек. Лончаков также рассказал, что в ближайшее время в ЦПК ждут решения о выделении десяти должностей для военнослужащих. «Нам подали заявки военные летчики, которым, допустим, не хватает полутора лет до выслуги. Именно для них нужны десять «клеток» в отряде космонавтов. Военные летчики мотались по гарнизонам, у них есть льготы на квартиру, на пенсию, а выслуги еще нет, и, пока ее не будет, они не получат этих льгот», – уточнил Лончаков, добавив, что вместе с выслугой офицер получает все льготы, снимает погоны и идет в отряд космонавтов.

Москва, Иван Гридин

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