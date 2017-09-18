Понедельник, 18 сентября 2017, 16:16 мск

российское информационное агентство 18+

Технологии

Хакеры внедрили в CCleaner вредоносный код

Хакеры внедрили в CCleaner вредоносный код
Фото: скриншот с сайта piriform.com

Хакеры «скомпрометировали» две версии популярного приложения для чистки и оптимизации компьютерных систем CCLeaner. Речь идет о 32-битной v5.33.6162 и Cloud v1.07.3191. По словам разработчиков, благодаря обнаруженной уязвимости взломщики получили доступ к устройствам более 2 млн пользователей по всему миру. Об этом заявила компания Piriform.

Отмечается, что обе версии вышли в августе 2017 года. О взломе стало известно 12 сентября. Эксперты отмечают, что злоумышленники поместили в CCleaner вредоносный код, благодаря которому получили удалённый доступ к устройствам. Вредоносное ПО также способно передавать данные пользователей (имя компьютера, IP-адрес и список установленных приложений) на сервер в США.

Как передает TJ, 15 сентября Piriform выпустила обновления для взломанных версий, а сервер был закрыт до того, как хакеры успели передать туда какую-либо информацию. В компании по кибербезопасности Talos назвали взлом «сложным» и сравнили его с вирусом NotPetya. По словам представителей Piriform, «скомпрометированные» версии приложения обнаружили сотрудники компании Avast, которая приобрела Piriform в июле 2017 года. Из 130 млн пользователей CCleaner версию с вредоносными программами могли установить до 3% – это около 2 млн человек.

Москва, Иван Гридин

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