В России разработали защищенный от шпионов смартфон

Разработчики из России сумели создать защищенный от шпионов смартфон. Он получил название «ТайгаФон». Устройство было создано компанией InfoWatch, президентом которой является Наталья Касперская.

Смартфон предлагается продвигать на корпоративном рынке, пишет газета «Известия» «ТайгаФон» позволяет защитить компании и организации от утечек информации, заверяют разработчики. Эта цель достигается благодаря собственной «прошивке» на базе популярной операционной системы Android. Программное обеспечение будет полностью совместимо с системой защиты от утечек информации (DLP).

Презентация нового устройства состоится завтра, 22 сентября. Стоимость нового гаджета будет варьироваться от 12 до 15 тысяч рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.09.17

Хакеры проникли в систему Комиссии по ценным бумагам и биржам США. / Появился новый способ кражи средств с банковских карт. / Силовики: Источник телефонных атак на Россию находится в Брюсселе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»