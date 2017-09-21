Четверг, 21 сентября 2017, 11:13 мск

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Технологии

В России разработали защищенный от шпионов смартфон

В России разработали защищенный от шпионов смартфон

Разработчики из России сумели создать защищенный от шпионов смартфон. Он получил название «ТайгаФон». Устройство было создано компанией InfoWatch, президентом которой является Наталья Касперская.

Смартфон предлагается продвигать на корпоративном рынке, пишет газета «Известия» «ТайгаФон» позволяет защитить компании и организации от утечек информации, заверяют разработчики. Эта цель достигается благодаря собственной «прошивке» на базе популярной операционной системы Android. Программное обеспечение будет полностью совместимо с системой защиты от утечек информации (DLP).

Презентация нового устройства состоится завтра, 22 сентября. Стоимость нового гаджета будет варьироваться от 12 до 15 тысяч рублей.

Москва, Иван Гридин

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