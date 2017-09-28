Мобильные операторы по всему миру отключают сети 2G

Операторы мобильной связи по всему миру отказываются от устаревшего стандарта. В результате пользователи старых телефонов не смогут больше не только выходить в интернет, но и отправлять SMS-сообщения, звонить. Так, например, в сентябре абоненты новозеландского оператора 2degrees получили сообщения с просьбой обновить телефон, так как весной 2018 года кнопочные телефоны, а также множество моделей смартфонов станут бесполезными – компания откажется от поддержки 2G-сетей в пользу развития 4G.

Как напоминает TJ, первыми предпочли отказаться от старых стандартов японцы. Уже в 2012 году страна полностью отказалась от сетей 2G. Всего от этой технологии отказались несколько десятков операторов по всему миру: в Великобритания, Таиланд, Канада, Нидерланды и другие страны.

Стоит отметить, что отказ от второго поколения мобильных сетей в основном затронет владельцев «кнопочных» телефонов, выходивших в начале 2000-х. Однако решение американской компании AT&T освободить старые частоты под 4G обернулось прощанием с первым iPhone: вышедший в 2007 году смартфон не поддерживал 3G и продавался в США только у этого оператора.

Эксперты отмечают, что, хотя в России появляется всё больше смартфонов, доля кнопочных телефонов остается весьма большой. В связи с этим ожидать, что в стране в ближайшие годы перестанут работать сети 2G, не стоит.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.09.17

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