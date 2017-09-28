Россия разрабатывает новейшие электромагнитные боеприпасы

Российские ученые ведут разработку радиоэлектронных боеприпасов, способных выводить из строя технику противника мощным СВЧ-импульсом. Об этом рассказал советник первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

Ученый пояснил, что интенсивность воздействия перспективного оружия будет варьироваться в зависимости от поставленных задач, передает РИА «Новости». Так, например, боеприпас сможет создавать «помеховое влияние с временным выводом систем вооружения и военной техники противника из строя вплоть до ее полного радиоэлектронного поражения, приводящего к энергетическому, деструктивному повреждению основных электронных элементов, плат, блоков и систем».

Михеев особо подчеркнул, что все работы по созданию новейших радиоэлектронных боеприпасов ведутся с наивысшим грифом секретности. «Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор», – сказал советник.

Он также уточнил, что в 2011-2012 годах под шифром «Алабуга» состоялся комплекс научных исследований, что позволило определить основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. Михеев также отметил, что подобные разработки ведутся в США и Китае.

Москва, Иван Гридин

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