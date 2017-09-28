NASA занялось тестированием нового «Конкорда»

Аэрокосмическое агентство США NASA объявило о начале тестов масштабной модели нового типа сверхзвукового самолета. Он получил официальное имя QueSST и прозвище «Конкорд 2». Согласно задумке разработчиков, он будет способен доставить пассажиров из Лондона в Нью-Йорк всего за три часа, развивая скорость до 2250 км/ч, что вдвое быстрее других гражданских реактивных самолетов.

Разработка ведется совместными усилиями специалистов NASA и американской авиастроительной компании Lockheed Martin. В проект было вложено порядка $390 млн, а создатели QueSST считают, что испытания с участием пассажиров могут начаться уже в 2021 году.

В новом сверхзвуковом самолете NASA, похоже, удалось решить проблему удара при прохождении лайнером звукового барьера, так как QueSST будет делать это на высоте 17 тыс. метров, тогда как обычные авиалайнеры летают на высоте не более 12 тыс. метров, отмечает «Территория новостей».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.09.17

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