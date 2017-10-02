Китайцы создали первый в мире спиннер-телефон

Китайская компания Chilli Mobiles запустила серийное производство гаджета, который сочетает в себе свойства спиннера и телефона.

Первый телефон-спиннер имеет подшипник по центру и два крыла, на которых расположены дисплей и клавиатура. Стоимость устройства составляет 18 долларов, говорится на сайте производителя.

Диапазон возможностей телефона-спиннера не широк, так с него можно звонить, писать SMS-сообщения, а также крутить. Новый гаджет предлагается в пяти цветах: красном, черном, «золотом», синем и цвете «розовое золото».

Пекин, Службы информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 02.10.17

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