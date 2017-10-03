Роспотребнадзор: спиннеры не влияют на детскую психику

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование спиннеров. По итогам экспертизы, ведомство пришло к выводу, что игрушка не оказывает негативного влияния на психику, но может представлять опасность по другим причинам.

«По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка», – приводит «РИА Новости» сообщение Роспотребнадзора.

О том, что российские санврачи займутся изучением спиннеров – популярной игрушки, которой пользуются и дети, и взрослые, стало известно в июле. «Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», – рассказали тогда в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзор выпустил рекомендации по обращению со спиннерами. В частности, специалисты предостерегли родителей от покупки игрушек с «рук» и с китайских сайтов и посоветовали не приобретать спиннеры со светящимися элементами. К тому же игрушки нужно периодически проверять на наличие поломок. Маленьким детям играть со спиннером можно, но только под присмотром взрослых из-за наличия мелких деталей в конструкции устройства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.17

В Свердловской области началась эпидемия ОРВИ: 28 тысяч больных в неделю. / Уникальный источник в Качи-Кальоне завален отходами животноводства, строительным мусором и покрышками (ФОТО). / В Югре школьница накормила одноклассников транквилизаторами. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»