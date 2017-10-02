Россия резко отстала от других стран в сфере интеллектуальной собственности

Россия значительно отстает от развитых стран на рынке интеллектуальной собственности. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР). Так российские изобретатели подали в 100 раз меньше заявок на «полезные модели», чем ученые Китая.

«Уровень патентной активности традиционно оценивается по коэффициенту изобретательской активности (количество заявок на патенты на изобретения от национальных заявителей на 10 тысяч населения), по которому в 2015 году Россия отставала в 15-18 раз от технологически развитых стран», – цитирует Finanz обзор ЦСР, совет которого возглавляет экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Незначительное присутствие на внешних рынках также является фактором, определяющим отставание России. Количество российских заявок на патенты для получения правовой охраны в зарубежных странах ниже в десятки раз, чем у других стран-лидеров.

Абсолютным лидером по количеству заявок на патенты на изобретения является Китай, за ним идут США, Япония, Республика Корея, Германия и Индия. Россия занимает седьмое место в мире. В то же время за последние десять лет более чем в два раза вырос коэффициент технологической зависимости, представляющий собой соотношение зарубежных и отечественных заявок на изобретения.

ЦСР предлагает комплекс мер, благодаря которому можно исправить ситуацию. В частности, эксперты настаивают на создании в стране единого органа по выработке и реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности, сокращении сроков и затрат на патентование в России с одновременным субсидированием правовой охраны интеллектуальной собственности за рубежом.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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