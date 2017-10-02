Понедельник, 2 октября 2017, 17:53 мск

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Технологии

Американский эксперт назвал самое мощное оружие России

Американский эксперт назвал самое мощное оружие России
Фото: Минобороны РФ

Аналитик The National Interest Николас Майерс перечислил на страницах издания самое мощное и современное вооружение, которым располагают российские военные. Эксперт , что потенциальную опасность для США и союзников могут представлять зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 «Триумф», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», береговой ракетный комплекс «Бал», крылатые ракеты «Калибр», а также новейшие системы радиоэлектронной разведки, в частности комплексы «Стрелец» с поддержкой ГЛОНАСС и беспилотные летательные аппараты.

Как напоминает «Лента.ру», данные виды вооружения, за исключением «Калибров», были испытаны в ходе недавних совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2017». Они проходили с 14 по 20 сентября. Кроме того, 14 сентября находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар крылатыми ракетами по объектам запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии.

«Эти технологии, несомненно, станут основой российского военного планирования, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет», – считает американский эксперт.

Вашингтон, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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