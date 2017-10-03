Ученые: Технические уведомления в смартфонах портят нервы пользователям

Около трети уведомлений, которые мы получаем через смартфоны, ухудшают наше настроение. Такой вывод сделали ученые Университета Ноттингем Трент. Результаты их работы в изучении данного вопроса опубликованы в журнале IEEE Access.

В ходе исследования 50 участникам исследований с помощью специального приложения в течении 5 недель было отправлено около 500 тысяч уведомлений, более трети из которых заставляли людей испытывать негативные эмоции: враждебность, нервозность, грусть, страх и стыд.

Наиболее неприятные эмоции вызывали уведомления никак не связанные с людьми: об обновлении телефона, о доступности Wi-Fi и прочее. Негативные чувства вызывали и сообщения, связанные с работой. Особенно неприятные эмоции люди испытывали, когда объем такой информации был велик.

«Эти цифровые оповещения постоянно отвлекают нас от наших дел, требуя внимания. В то время как уведомления делают нашу жизнь более удобной, мы должны лучше понимать, как их навязчивое использование влияет на наше благополучие», – отметил один из авторов исследования доктор Эйман Канджо.

Ученые полагают, что их исследование поможет лучше предсказывать поведение людей в контексте того или иного воздействия на их эмоции, передает РИА «Новости». Дальнейшее изучение в этой области подразумевает работу с точностью классификации – в частности, посредством анализа содержания конкретных сообщений, отмечают ученые.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 03.10.17

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