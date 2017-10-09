Минкомсвязи предложил раздавать Wi-Fi после авторизации на госуслугах

Министерство коммуникации и связи выступило с рекомендацией к властям в регионах предоставлять доступ в интернет через публичные Wi-Fi-сети только после авторизации на портале госуслуг. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

В ведомстве уточнили, что перед ним стоит задача популяризации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется и для доступа к порталу госуслуг. В системе хранится основная информация о пользователях, в том числе ФИО, паспортные данные, сообщения о штрафах ГИБДД и данные электронной медицинской карты.

«Одно из направлений популяризации ЕСИА – возможность бесплатного доступа в Wi-Fi-интернет посредством авторизации через портал госуслуг», – рассказали в министерстве.

Согласно принятым в закон «Об информации...» от 2014 года поправкам, владельцы публичных Wi-Fi-сетей обязаны идентифицировать пользователей. Чаще всего для доступа в сеть используется мобильный телефон, однако некоторые операторы, например, в московской подземке, используют для авторизации пользователя ЕСИА.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.10.17

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