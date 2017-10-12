Последнее обновление Windows 10 «убило» компьютеры

Компания Microsoft выпустила обновление безопасности для Windows 10, установка которого приводит к появлению «бесконечного синего экрана смерти» (Blue Screen of Death), пишет ресурс WccfTech.

В сообщении отмечается, что обновление KB4041676 устанавливалось на устройства автоматически. Оно было призвано устранить 62 уязвимости системы. Однако после установки апдейта, пользователи стали жаловаться на проблемы с работой компьютеров: у некоторых появился BSoD, другие же столкнулись с постоянными непроизвольными перезагрузками.

В Microsoft уже заявили, что специалисты сумели устранить проблему. В компании также отметили, что пострадали компьютеры только корпоративных пользователей. Кроме того, неполадки не коснулись тех, кто получил обновление через Центр обновления Windows, пишет «РГ».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.10.17

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