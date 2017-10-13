Пользователей Android столкнулись с новым вирусом-вымогателем

Хакеры создали новое вредоносное программное обеспечение для мобильных устройств на базе Android. Шифратор блокирует экран и вымогает выкуп, заявили в компании ESET. Вирус получил название DoubleLocker. В его основе заложен вирус, который был разработан для кражи данных банковских карт. Между тем, новое вредоносное ПО индифирентно к финансовым данным. Вирус создан для шифрования данных и способен поменять PIN-код смартфона или планшета.

Вредоносное ПО заражает гаджеты под видом обновления или активации Adobe Flash Player. Попав на устройство, DoubleLocker получает необходимые разрешения под видом включения ложной службы Google Play Service. «Каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку «Домой», вымогатель активируется и блокирует экран планшета или смартфона», – рассказал представитель компании, обнаруживший новый вид ПО.

Как передает «Лента.ру», за снятие блока с гаджета злоумышленники требуют 0,0130 биткоина, что составляет порядка 4 тыс. рублей. В случае отказа пользователю грозит потеря всех данных.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.17

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