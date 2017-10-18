Людей поселят в надувную «сардельку» на орбите Луны

На орбиту Луны состоится запуск жилого модуля. Такое заявление сделала частная космическая компания Bigelow Aerospace, говорится в совместном пресс-релизе организации и United Launch Alliance (ULA). ULA в рамках этого проекта намерена отвечать за создание ракеты-носителя.

Уже к 2022 году компании намереваются вывести на орбиту естественного спутника Земли модуль B330. Он будет представлять из себя продолговатый надувной отсек. Его длина составит 13,7 метра, а диаметр – 6,7 метра. В нем, по оценкам проектировщиков, смогут жить и работать до шести человек.

На первом этапе модуль будет доставлен на околоземную орбиту. Это сделает ракета Vulcan 562. После отсек будет развернут, а его функциональность будет проверена. Затем к модулю пристыкуют две ракеты. Они доставят необходимое для полета к Луне топливо.

«Наш лунный модуль – серьезное подтверждение планов по доставке человека на Марс. Это позволит NASA и США увидеть финансово обоснованный проект, завершенный в кратчайшие сроки», – приводит «Лента.ру» слова президента Bigelow Aeroscpace Роберта Бигелоу.

Стоит отметить, что использование надувных моделей не ново. С мая 2016 года на Международной космической станции работает конструкция, произведенная компанией Bigelow. Его размеры составляют 4 метра в длину, а диаметр составляет чуть больше 3 метров. Ожидается, что его отстыкуют в 2018 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.10.17

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