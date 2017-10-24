Apple глупо облажалась в iOS 11

Пользователь Reddit под псевдонимом Ryanpaulfan обнаружил ошибку в новейшей, 11-й версии iOS. Он выяснил, что стандартный калькулятор системы не способен верно сосчитать, сколько будет 1 + 2 + 3.

Мужчина пишет, что при попытке сосчитать при помощи стандартного приложения (калькулятора) iOS 11, какова сумму простых чисел «1», «2», «3», при быстром наборе цифр программа выдает очевидно неверный ответ: 24. В случае, если пользователь введет числа очень медленно, калькулятор от Apple все же сумеет выдать верный ответ.

Эксперты твердят, что обновленный калькулятор не успевает воспроизвести анимацию, поэтому складывает не 1 + 2 + 3, а 1 + 23. В результате, пользователь получает неправильный ответ. Описанная ошибка проявляется во всех операциях с числами, состоящими из одной цифры. Когда неполадки в работе калькулятора будут исправлены, неизвестно.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.10.17

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