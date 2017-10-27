В России хотят ввести обязательную страховку от кибератак с 2020 года

В рамках программы «Цифровая экономика» правительство раздумывает над введением обязательного страхования от киберрисков. Планируется, что обзавестись полисом информационной безопасности должны будут предприятия всех стратегических отраслей в 2020 году. Бизнес и страховщики идею не оценили.

Возглавляет рабочую группу по вопросу киберстрахования Сбербанк, пишет «Коммерсант» со ссылкой на план мероприятий программы «Цифровая экономика». Согласно документу через три года в России должен быть введен индустриальный стандарт по обязательному аудиту информационной безопасности организаций и требование обязательного страхования киберрисков.

В киберстрахованию предлагают подключить все предприятия стратегических отраслей – металлургию, машиностроение, судостроение, авиапром и другие, а также банковскую сферу, аэропорты, вокзалы. «В таком объеме перемены в управлении киберрисками и страховании не организованы ни в одной стране, то есть РФ становится мировым лидером в этой области»,– говорится в плане.

В свою очередь бизнес оказался не в восторге от идеи внедрения обязательного страхования. У российских организаций постепенно нарастает понимание того, что проблема есть и что можно уберечься от таких рисков, купив страховку. Однако они не хотят страховаться от кибератак по принуждению и нести дополнительные расходы.

Страховым компаниям инициатива также показалась сомнительной. Во-первых, страховщики не готовы брать на себя такую ответственность из-за сложной оценки потерь, несмотря на то, что ожидаемые сборы могут составить до 50 млрд рублей в год. Во-вторых, они не хотят, чтобы тарифы устанавливало государство.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.10.17

«Тотальных фильтров не будет»: Путин велел повысить безопасность Рунета. / Ученые создали принципиально новый 3D-принтер для печати еды. / На видео NASA обнаружили заслонившую Солнце таинственную планету. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»