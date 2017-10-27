Приложения для iPhone уличили в шпионаже за пользователями

Камера iPhone способна снимать пользователя без его ведома. С таким заявлением выступил инженер корпорации Google Феликс Краузе (Felix Krause). Подробности исследования он опубликовал в своем блоге.

Эксперт отметил, что после того как пользователь предоставляет приложениям доступ к камере смартфона, программы могут вести за ним слежку, то есть без уведомления вести съемку с основной или фронтальной камеры. В качестве примера сотрудник Google показал, как одно из приложений способно втайне оценивать поведение и настроение пользователя.

По мнению специалиста, данный «баг» это является особенностью системы, а не ошибкой. Таким образом разработчики сторонних программ могут беспрерывно следить за пользователем, передает «Лента.ру» слова инженера. Краузе предложил несколько способов решения проблемы. Во-первых, он советует обладателям iPhone купить крышку на камеру. Также пользователь может запретить приложениям доступ к камере и пользоваться стандартным приложением для съемки. Также он обратился к Apple за комментарием.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.10.17

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