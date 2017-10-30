«Роскосмос» решил создать орбитальную АЭС

Госкорпорация «Роскосмос» озаботилась созданием орбитальной АЭС, пишут «Известия». Техзадание на соответствующую научно-исследовательскую работу получило конструкторское бюро «Арсенал». КБ поручено исследовать возможные варианты применения орбитального аппарата для решения задач «направленной передачи энергии лазерным излучением».

По задумке авторов идеи, энергию на орбите будет генерировать атомный источник, разработка которого идет уже с 2010 года. «Для определения вариантов проектного облика космического комплекса и обеспечения возможности его поэтапного создания допускается рассматривать уровни выходной электрической мощности ядерной энергоустановки от 100 кВт до 1000 кВт», – говорится в документе госкорпорации.

Разработчик должен представить «Роскосмосу» возможный облик и основные характеристики спутника через год – к ноябрю 2018 года. Издание отмечает, что у СССР был опыт создания «атомной станции» на орбите, однако он не увенчался успехом. В 1978 году советский спутник «Космос-954» с ядерной энергоустановкой упал в северо-западных районах Канады. Советскому Союзу пришлось выплатить значительный штраф Канаде за заражение территории этой страны.

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, перспектив в создании таких орбитальных «электростанций» мало.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.10.17

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