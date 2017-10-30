«Роскосмос» получит крошечную атомную батарейку с 15-летним сроком жизни

Госкорпорация «Роскосмос» заказала разработку компактного источника бесперебойного питания на основе изотопа трития. Его предполагается использовать в микроэлектронике российских космических аппаратов.

На сайте госзакупок указано, что исполнитель должен разработать технологию изготовления малогабаритных «автономных бета-вольтаических источников бесперебойного электроснабжения милливаттного диапазона для автономных микроэлектромеханических и микроэлектронных систем космических аппаратов на основе изотопа трития и полупроводниковых преобразователей».

Заказчик объявил, что «Батарейка» должна быть создана до декабря 2019 года, при этом срок ее работы должен превышать 15 лет. За счет отечественной разработки «Роскосмосе» рассчитывает отказаться от использования импортных аналогов.

Также отмечается, что элемент питания не должен превышать кубического сантиметра и должен выдерживать температуры от -50 до +100 градусов Цельсия и 20-кратные перегрузки. Как передает «Интерфакс», победителем конкурса стало АО «Авиационная электроника и коммуникационные системы», которое получит за работу 343,1 млн рублей.

Тритий, на основе изотопа которого должен быть создан бета-вольтаический источник питания, является радиоактивным изотопом водорода, однако от его излучения защищают самые простые преграды. Опасен при попадании внутрь организма.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.10.17

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