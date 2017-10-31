«Настоящий шок»: NASA выложило в Сеть страшные звуки из космоса

В преддверии Хеллоуина Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало аудиозаписи со «страшными звуками» из глубин Вселенной, полученными с помощью различных космических аппаратов.

«Ужасающий» плейлист, в котором представлены 22 трека, был создан посредством преобразования данных радиоизлучения от планет и других небесных тел в звуковые волны. В списке оказались шумы, записанные космическими зондами на Юпитере и Сатурне, а также на спутниках планет и звездах.

«Звучание свистящего гелия и воющих планет точно повергнет вас в шок. Это одни из самых страшных звуков, которые вы когда-либо слышали», – выступили с предупреждением американские специалисты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.17

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