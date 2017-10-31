Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 октября 2017, 11:51 мск

российское информационное агентство 18+

Технологии

«Настоящий шок»: NASA выложило в Сеть страшные звуки из космоса

«Настоящий шок»: NASA выложило в Сеть страшные звуки из космоса
Фото: NASA.gov

В преддверии Хеллоуина Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало аудиозаписи со «страшными звуками» из глубин Вселенной, полученными с помощью различных космических аппаратов.

«Ужасающий» плейлист, в котором представлены 22 трека, был создан посредством преобразования данных радиоизлучения от планет и других небесных тел в звуковые волны. В списке оказались шумы, записанные космическими зондами на Юпитере и Сатурне, а также на спутниках планет и звездах.

«Звучание свистящего гелия и воющих планет точно повергнет вас в шок. Это одни из самых страшных звуков, которые вы когда-либо слышали», – американские специалисты.

Москва,

Москва. Другие новости 30.10.17

«Роскосмос» получит крошечную атомную батарейку с 15-летним сроком жизни. / Российская армия получит на вооружение боевых роботов. / «Роскосмос» решил создать орбитальную АЭС.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Технологии, все новости

«Роскосмос» получит крошечную атомную батарейку с 15-летним сроком жизни

Российская армия получит на вооружение боевых роботов

«Роскосмос» решил создать орбитальную АЭС

Наука /

Ученые: Таинственный спутник «Черный принц» существует

Челябинск /

Telegram заблокировал более 8,5 тысяч каналов

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости