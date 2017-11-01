С 1 ноября анонимайзеры в России оказались вне закона

В России вступил в силу закон, запрещающий использовать технологии обхода блокировок, такие как VPN-сервисы, Tor и анонимайзеры. В случае нарушений со стороны владельцев таких ресурсов Роскомнадзор имеет право их заблокировать.

Закон о запрете анонимайзеров был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце июля. Согласно документу владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны блокировать доступ к сайтам из реестра запрещенных ресурсов, передает РИА «Новости». «В случае выявления факта несоблюдения обязанностей, Роскомнадзором может быть принято решение об ограничении доступа к информационному ресурсу, принадлежащему владельцу «анонимайзера» и (или) VPN-сервиса», – уточнили в ведомстве.

Примечательно, что поисковики также должны прекратить транслирование ссылок на запрещенные сайты в выдаче результатов по запросу пользователей.

В настоящее время специалисты Роскомнадзора с участниками рынка тестируют федеральную государственную информационную систему (ФГИС), которая позволит привести действие закона в исполнение.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, в настоящее время не более 7-10% россиян пользуются технологиями обхода блокировок. В «черном списке» сайтов находится 86 тысяч интернет-ресурсов, причем большая их часть предоставляет информацию о наркотиках, суицидах, взрывчатых веществах, также на них распространяется детская порнография. Только 1,8 тысяч запрещенных сайтов представляют собой порталы с «пиратским» контентом.

Эксперты считают, что запрет хоть и уменьшит число желающих пользоваться анонимайзерами, однако не искоренит полностью возможность обхода блокировок. Пользователи просто будут применять другие технологические решения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.10.17

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