40 тысяч рублей за место. Москвичи выстроились на ночные стояния за iPhone X

Сотни москвичей выстроились очередь за iPhone X задолго до официального старта продаж. Их не смущает пасмурная и холодная погода и ночные заморозки до -6 градусов по Цельсию. «Если судить по перекличке очереди, которая самоорганизовалась уже во вторник, вчера там было 267 человек. Это первый раз, когда толпа собирается за такой срок, и первый раз, когда их так много», – рассказала представитель ретейлера re:Store Людмила Семушина.

Как отмечает телеканал 360, первые потенциальные покупатели пришли занять очередь в магазин еще в 18:00 1 ноября. Многие из желающих приобрести iPhone X стоят на улице не постоянно, а «несут вахту» в очереди, сменяя своих знакомых. Но стояние все равно не дается легко. Как отмечают наблюдатели, оказывается, некоторые стоят в очереди вовсе не из-за большой любви к продукции Apple – их сюда привело желание заработать на ажиотаже. По некоторым данным, стоимость места в очереди начинается от 40 тысяч рублей, что приблизительно равняется средней месячной зарплате в московском регионе.

Чтобы не простыть на ноябрьском холоде люди кутаются в пледы, а чтобы отдохнуть используют раскладные стулья пледы.

Отметим, что магазин на Тверской – не единственное место, где 3 ноября стартуют продажи iPhone X. Новинка от Apple будет доступны и у других продавцов. Однако люди пока скапливаются только у re:Store, что вызывает недоумение у некоторых горожан. Отметим, что официальные номера в очереди перед продажами людям еще не присвоили. Их будут раздавать раним утром 3 ноября. Сейчас горожане ведут собственные списки и размышляют, как проведут ближайшую ночь. Многие в очереди заявляют, что не собираются уходить несмотря ни на что.

«Эту ночь планируем провести на улице. Что касается новых людей, они приходят и попадают в конец. Есть список, куда все записываются. Официально номера дадут в пятницу в 06:00, рассказала одна из стоящих в очереди девушек. После начала продаж в одни руки будут давать не более двух смартфонов. Один из участников очереди признался, что готов купить больше, если это правило отменят.

По мнению наблюдателей, большие очереди выстроятся и около ГУМа и ЦУМа, как это было после начала продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus в год назад. Ране стало известно, что цена на iPhone X в России стала одной из самых высоких в мире. Желающим приобрести новинку от Apple средней комплектации придется раскошелиться почти 80 тысяч рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.11.17

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