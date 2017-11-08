Facebook рекомендует пользователям выгрузить в сеть свои интимные фото

Facebook решил протестировать в Австралии новый метод борьбы с порноместью (когда пользователи мстят друг другу, выкладывая чужие интимные фото). Все визуальные материалы, которыми пользователи поделятся с системой самостоятельно, социальная сеть обещает пометить как неприемлемые и они будут заблокированы для дальнейшего распространения в сети, пишет TechCrunch.

Помощником Facebook в решении этой технической задачи выступает австралийское правительственное агентство e-Safety. Соцсеть и организация намерены помешать пользователям делиться интимными изображениями других людей без их согласия. В компании пояснили, что желающему обезопасить себя пользователю следует отправить самому себе через Messenger интимные фото и видео. После этого система «запомнит» отправленный контент как потенциально опасный и не позволит другим пользователям загружать его на серверы.

Авторы идею подчеркивают, что система не будет хранить изображения и видео, а сохранит ссылку и будет использовать искусственный интеллект и другие продвинутые технологии для распознавания. «Поэтому в случае, если кто-то попытается загрузить такие же файлы в соцсеть, он получит отказ», – заявил Инман Грант, представитель департамента интернет-безопасности.

Сначала новый алгоритм для защиты пользователей будет доступен только в Австралии, пишет «Российская газета». Эксперты утверждают, что это может быть связано с тем, что в стране активно работают над созданием национального инструменты для жертв порномести. В случае выявления проблем в работе нового алгоритма, они будут исправлены, нововведение станет доступно пользователям из других стран.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 08.11.17

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