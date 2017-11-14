Новый вирус проникает через Word и невидим для защитных программ

Специалисты в области кибербезопасности рассказали о новом компьютерном вирусе, который использует документы пакета Microsoft Office, чтобы проникнуть в систему.

Уникальность нового вредоносного кода состоит в том, что он невидим для антивирусных программ. Вирус попадает в компьютер в зараженном документе Word, затем он подгружает недостающую часть с удаленного сервера. Для этого хакеры используют программный механизм Dynamic Data Exchange, позволяющий выполнять произвольный код из других файлов, пишет портал ARStechnica.

Несмотря на бессилие антивирусов, не допустить заражения своего компьютера проще простого. Во всплывающих диалоговых окнах при открытии сомнительного документа нужно отвечать «нет». Тогда вирус не сможет догрузить часть кода и навредить.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.11.17

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