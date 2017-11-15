Смартфоны заменят жителям России паспорт

Депутаты Госдумы приступают к разработке законопроекта, который сделает SIM-карту полноценным идентификатором личности гражданина. Власти ужесточат контроль над выдачей и использованием SIM-карт, а смартфон будет походить на паспорт, с его помощью можно будет совершать банковские операции и даже взять кредит.

Согласно задумке парламентариев, чтобы SIM-карты стали полноценным документом, необходимо внести поправки в законы «О связи», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пишут «Известия».

Предполагается, что число SIM-карт, которые сможет приобрести гражданин, ограничено не будет, каждая из них будет нести персональную информацию. В то же время передачу идентификаторов третьим лицам запретят. Детей родители смогут оформить по аналогии с загранпаспортом.

Очевидно, что в настоящее время регулирование в этой области очень слабое, что влечет определенные риски, например, мошенники умеют дублировать SIM-карты. Согласно инициативе народных избранников, эту проблему решит единый государственный реестр.

В целом банки и мобильные операторы идею депутатов поддерживают. Паспорт и телефон в одном устройстве открывают целый спектр возможностей. SIM-карта с электронной подписью придаст действиям абонента юридическую значимость. Такая идентификация упростит процесс оформления кредитов, вкладов, карт и абсолютно любых банковских операций. К тому же уже сейчас с помощью смартфона можно расплачиваться, что исключает необходимость носить с собой наличные или банковскую карту.

Впрочем, в Росфинмониторинге к идее отнеслись с недоверием. «Идентификаторы личности выдаются госорганами, имеющими полномочия и доступ к соответствующим информационным системам, позволяющим исключить возможность ложной идентификации», – пояснил представитель ведомства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.11.17

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