Банковские мошенники удвоили активность в соцсетях

Объемы мошенничества в социальных сетях, совершаемого якобы от лица крупнейших российских финансовых организаций, выросли текущей осенью почти вдвое по сравнению с летом 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений.

«Осенью (по сравнению с летом – прим. ред.) компания зафиксировала почти двукратный рост активности злоумышленников, представляющихся сотрудниками банков. Еженедельно эксперты Group-IB выявляют и блокируют десятки поддельных аккаунтов банков», – сообщает компания, не уточняя потенциальный объем ущерба.

Эксперты отмечают, что злоумышленники ищут жертв в официальных группах банков в социальных сетях, предназначенных для поддержки пользователей. Они отслеживают обращения клиентов банка и оперативно на них реагируют, представляясь сотрудником банка. Пользователи получают личные сообщения с предложением помощи. В ходе общения мошенники пытаются получить номер и верификационный код карты, идентификатор пользователя, проверочный SMS-код.

«Как правило, преступники реагируют на запросы пользователей крайне оперативно. Ответ может последовать в течение нескольких минут. В то время как представители банка, в виду высокой рабочей загрузки, вызванной большим объемом входящих запросов, могут ответить только через несколько часов, а иногда и дней», – рассказал ведущий аналитик Group-IB Ярослав Каргалёв.

Он также пояснил, что обеспечить надежную защиту от мошенничества крайне сложно, несмотря на оперативную блокировку таких аккаунтов. Эксперт рекомендует соблюдать несколько простых правил «цифровой гигиены». В частности, нельзя сообщать никому и ни при каких обстоятельствах реквизиты банковской карты, так как настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают эти данные. Также не следует делиться SMS-кодами от банка и конфиденциальными данными, которые используются для доступа к личному кабинету онлайн-банкинга, передает «Прайм».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.11.17

Смартфоны заменят жителям России паспорт. / Новый вирус проникает через Word и невидим для защитных программ. / Внеземные исследования будет курировать лично глава РАН. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»